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Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей
Ворог знову тероризує Україну балістикою
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

У ніч на 24 серпня у східних, а також низці центральних, північних та південних областей оголошено повітряну тривогу. Окупанти можуть атакувати балістикою. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська області – загроза застосування балістичного озброєння!», – попередили військові.

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено. О 1:39 в усіх областях, окрім Запорізької, скасовано повітряну тривогу. 

О 01:48 небезпека знову поширилася на Дніпропетровщину. Військові попередили про ракетну небезпеку для регіону.

Мапа тривог станом на 1:48:

Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей фото 1

Нагадаємо, завершився 546-й день повномаштабної військової агресії РФ проти України. Протягом доби 23 серпня ворог завдав дев'ять ракетних та 49 авіаційних ударів, 40 МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Також учора окупанти здійснили чергову атаку на територію України з використанням БпЛА Shahed-136/131. Українська ППО перехопила 12 бойових дронів противника. Унаслідок російських терористичних атак вбито та поранено мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, портову інфраструктуру, школи та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: небезпека тривога балістичні ракети

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