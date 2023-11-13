Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»

У разі оголошення повітряної тривоги пройдіть в укриття

Російські терористи запустили ударні дрони типу «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Запорізька, Дніпропетровська області – загроза ударних БпЛА (імовірно Shahed) з південного напрямку», – йдеться в повідомленні.

Станом на 20:54 декілька груп ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

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«Напрямок руху – північний/північно-східний», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.