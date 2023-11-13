Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
Попередньо, «Шахеди» рухаються у північному напрямку
фото ілюстративне

У разі оголошення повітряної тривоги пройдіть в укриття

Російські терористи запустили ударні дрони типу «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

«Запорізька, Дніпропетровська області – загроза ударних БпЛА (імовірно Shahed) з південного напрямку», – йдеться в повідомленні.

Станом на 20:54 декілька груп ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

«Напрямок руху – північний/північно-східний», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: безпілотник війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Куп'янську сталися пожежі
На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)
11 листопада, 09:44
Сили оборони знищили 19 ворожих ударних дронів
Уночі РФ випустила по Україні понад 30 «Шахедів» і ракети
11 листопада, 07:49
Ворожі дрони були збиті на підступах до Києа
Уночі «Шахеди» атакували Київ: деталі від влади
11 листопада, 06:16

Події в Україні

Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: де наступають
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: де наступають
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)
Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
13K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
8416
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7241
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
4118
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
3415
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту