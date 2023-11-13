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ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: де наступають

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: де наступають
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверськи та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бунякине, Могриця, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Противник завдав авіаційного удару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито вісім атак. Завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де наші захисники відбили чотири атаки противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Зеленівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та одній іншій важливі цілі противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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