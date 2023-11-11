Уночі «Шахеди» атакували Київ: деталі від влади
Російські окупанти перевіряють систему ППО Києва
Повітряна тривога в Києві у ніч на 11 листопада була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, це – баражуючі боєприпаси типу Shahed. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Дрони противника були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва. Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні сили.
«За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань (дані оперативних зведень уточнюватимуться.) Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – сказав Попко.
Нагадаємо, уночі масштабна повітряна тривога на більшості території України тривала понад годину.
Під час повітряної тривоги на околицях столиці працювала ППО.
Вибухи лунали також в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській.
Також повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи.
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