Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Наслідки російських ударів
фото: Рада оборони Запорізької області

Федоров: окупанти за добу атакували 51 населений пункт, переважно дронами

Одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 935 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Також надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

За його даними, удари розподілилися так:

  • 745 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV
  • 175 артилерійських ударів
  • 15 авіаційних ударів

Для порівняння, 10 вересня окупанти завдали майже тисячу ударів по області за добу, з них 790 – безпілотниками.

Авіаційні удари

Російська авіація атакувала Комишуваху, Новорозівку, Одарівку, Жовту Кручу, Новоолександрівку, Любимівку, Листівку, Вільнянку, Василівське, Преображенку та Омельник.

Безпілотники

Безпілотники різних модифікацій атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Надію, Тернувате, Різдвянку, Придорожнє, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Артилерійські обстріли

Артилерія вдарила по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Тернуватому, Різдвянці, Придорожньому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір'ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Що відомо про загиблого й поранених

Подробиць про загиблого та поранених співголова Ради оборони не навів. У повідомленні також не зазначено, у яких саме населених пунктах районів сталися втрати.

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя: у Вознесенівському районі міста пошкоджено житлові будинки, а рятувальники дістали з-під завалів тяжкопораненого чоловіка.

До слова, 27 вересня внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область загинув чоловік, ще одну жінку поранено. У селищі зруйнували та пошкодили приватні будинки.

Читайте також:

Теги: рятувальники авіація окупанти Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затоплені вулиці Мадригераса після зливи
Іспанію накрили потужні зливи: загинула 102-річна жінка
4 жовтня, 05:20
Ситуація на фронті 7 жовтня
183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026
7 жовтня, 22:27
Після удару на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи
Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський
10 жовтня, 12:30
Попри пережите, військовий хоче продовжувати службу й розвиватися
Пораненого бійця ЗСУ вивіз із позиції кінь
10 жовтня, 17:15
Ситуація на фронті 26 жовтня
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
26 жовтня, 22:20
Ситуація на фронті 30 жовтня
168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026
Вчора, 22:20
Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці у Святошинському районі 21 жовтня 2025 року
У Святошинському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від атаки РФ
21 жовтня, 09:01
На місце події прибули рятувальники 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини Вишгорода
У Вишгороді на 15 поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон
28 жовтня, 19:03
Росіяни вразили FPV-дроном муніципальний автобус
РФ вдарила по автобусу в Запоріжжі: є поранені (оновлено)
29 жовтня, 10:01

Події в Україні

Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених
Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Повітряна тривога у Києві тривала 
Повітряна тривога у Києві тривала 
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
121K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua