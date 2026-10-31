Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Федоров: окупанти за добу атакували 51 населений пункт, переважно дронами

Одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 935 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Також надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

За його даними, удари розподілилися так:

745 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV

175 артилерійських ударів

15 авіаційних ударів

Для порівняння, 10 вересня окупанти завдали майже тисячу ударів по області за добу, з них 790 – безпілотниками.

Авіаційні удари

Російська авіація атакувала Комишуваху, Новорозівку, Одарівку, Жовту Кручу, Новоолександрівку, Любимівку, Листівку, Вільнянку, Василівське, Преображенку та Омельник.

Безпілотники

Безпілотники різних модифікацій атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Надію, Тернувате, Різдвянку, Придорожнє, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Артилерійські обстріли

Артилерія вдарила по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Тернуватому, Різдвянці, Придорожньому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір'ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Що відомо про загиблого й поранених

Подробиць про загиблого та поранених співголова Ради оборони не навів. У повідомленні також не зазначено, у яких саме населених пунктах районів сталися втрати.

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя: у Вознесенівському районі міста пошкоджено житлові будинки, а рятувальники дістали з-під завалів тяжкопораненого чоловіка.

До слова, 27 вересня внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область загинув чоловік, ще одну жінку поранено. У селищі зруйнували та пошкодили приватні будинки.