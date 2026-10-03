Десантник вдав росіянина та вивідав у ворога позиції

Морячок перейшов на російську. попросив у ворога цигарку та води

Боєць 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген на позивний Морячок під час одного з бойових виходів зумів перехитрити окупантів, вдавши з себе російського військовослужбовця. Як інформує «Главком», історію штурмовика бригада розповіла у соцмережах.

Під час руху територією українські бійці раптово наткнулися на російського військового. Щоб уникнути викриття та виграти час, Євген швидко вимкнув свій радіозв'язок і перейшов на російську мову. Він заявив окупанту, що нібито йде з сусіднього лісу разом із побратимом і змушений був перевдягнутися у однострій ЗСУ через те, що їхня форма згоріла.

«Я виключив свою радейку, пришёл на русский язык, говорю: «Так и так. Вот мы идём с этого леса, переоделись в пи*скую форму, потому что наша сгорела». Так мы с ним поговорили», – пригадує Морячок.

Аби розвіяти будь-які підозри, боєць вступив у невимушену розмову – попросив у противника цигарку та води. Окупант не запідозрив нічого лихого та навіть намагався застерегти «своїх» від українських безпілотників. А до всього ще й виказав розташування інших російських позицій у посадці.

Отримавши необхідну інформацію, штурмовики оперативно зайшли в укриття, вийшли на зв'язок із командуванням та передали координати ворога для ураження безпілотниками.

За словами Морячка, росіяни на цій ділянці були виснажені, без нормального зв'язку та досвіду. Здобута завдяки воєнній хитрості інформація дозволила бійцям 79-ї бригади успішно виконати завдання та закріпитися на позиції.

Нагадаємо, боєць батальйону «Дике Поле» Руслан під час ворожого удару втратив зір, але попри це залишався на передовій ще пів року. Коли в його бліндаж влетіла російська «Молнія» з міною, вибух завалив чоловіка, а після порятунку з-під завалів з'ясувалося, що він нічого не бачить.

Раніше піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шкіпер та Хворий повернулися з передової після рекордних 204 днів безперервного перебування на позиціях південніше Костянтинівки.