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Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України
фото: Офіс президента України

Президент доручив прискорити постачання ракет і F-16 та посилити захист критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три рішення, які були визначені під час селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, відповідальних за захист інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Перше рішення стосується постачання озброєння. Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та команда Офісу президента мають оперативно перевірити домовленості з партнерами щодо забезпечення винищувачів F-16 необхідною амуніцією.

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Також перевірять домовленості щодо постачання ракет для протиповітряної оборони. Йдеться про кожну країну, угоду та окремий пакет допомоги. За підсумками перевірки на завтра мають підготувати оновлений графік постачання озброєння в Україну.

«Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети», – наголосив Зеленський.

За його словами, частина домовленостей, які вже були погоджені з лідерами держав-партнерів, досі не реалізована на рівні відповідальних команд. Президент подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові оперативно працювати над посиленням української оборони.

Другий напрямок – виконання планів стійкості в регіонах. Зеленський доручив щотижня фіксувати стан їхньої реалізації в кожній області та ключових містах.

Президент зазначив, що в окремих громадах є відставання. Тому військове командування разом з урядовцями має підготувати додаткові рішення, щоб підвищити безпеку робіт.

Третє рішення стосується захисту критичної інфраструктури Києва. За словами Зеленського, була скорегована система реагування на російські атаки, а відповідальні органи мають повністю реалізувати передбачені захисні рішення. «Визначили необхідний перерозподіл ресурсів», – повідомив глава держави.

Окремо Зеленський наголосив на готовності київської влади оперативно ухвалювати рішення для підтримки населення у разі нових атак та перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Президент також очікує доповіді прем'єр-міністра України та головнокомандувача ЗСУ щодо виконання визначених під час селектора кроків.

Раніше Зеленський за підсумками іншої наради з Міноборони та військовими повідомляв про затвердження далекобійних операцій України на жовтень, визначення напрямків постачання для F-16 та роботу над прототипами перехоплювачів реактивних «шахедів».

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України.

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Теги: озброєння Володимир Зеленський війна ЗСУ

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