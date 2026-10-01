Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України

Президент доручив прискорити постачання ракет і F-16 та посилити захист критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три рішення, які були визначені під час селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, відповідальних за захист інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Перше рішення стосується постачання озброєння. Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та команда Офісу президента мають оперативно перевірити домовленості з партнерами щодо забезпечення винищувачів F-16 необхідною амуніцією.

Також перевірять домовленості щодо постачання ракет для протиповітряної оборони. Йдеться про кожну країну, угоду та окремий пакет допомоги. За підсумками перевірки на завтра мають підготувати оновлений графік постачання озброєння в Україну.

«Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети», – наголосив Зеленський.

За його словами, частина домовленостей, які вже були погоджені з лідерами держав-партнерів, досі не реалізована на рівні відповідальних команд. Президент подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові оперативно працювати над посиленням української оборони.

Другий напрямок – виконання планів стійкості в регіонах. Зеленський доручив щотижня фіксувати стан їхньої реалізації в кожній області та ключових містах.

Президент зазначив, що в окремих громадах є відставання. Тому військове командування разом з урядовцями має підготувати додаткові рішення, щоб підвищити безпеку робіт.

Третє рішення стосується захисту критичної інфраструктури Києва. За словами Зеленського, була скорегована система реагування на російські атаки, а відповідальні органи мають повністю реалізувати передбачені захисні рішення. «Визначили необхідний перерозподіл ресурсів», – повідомив глава держави.

Окремо Зеленський наголосив на готовності київської влади оперативно ухвалювати рішення для підтримки населення у разі нових атак та перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Президент також очікує доповіді прем'єр-міністра України та головнокомандувача ЗСУ щодо виконання визначених під час селектора кроків.

Раніше Зеленський за підсумками іншої наради з Міноборони та військовими повідомляв про затвердження далекобійних операцій України на жовтень, визначення напрямків постачання для F-16 та роботу над прототипами перехоплювачів реактивних «шахедів».

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України.