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У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Підозрюваний контактував із російськими спецслужбами щонайменше з 2025 року
фото: Bild (ілюстративне)

Слідство вважає, що чоловік збирав військову інформацію, зокрема про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухівки

У Німеччині затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки. За версією слідства, чоловік збирав військові розвідувальні дані, зокрема інформацію про оборонне виробництво та об’єкти, пов’язані із забезпеченням безпеки східного флангу НАТО. Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, пише «Главком».

Українця Вадима Ю. затримали 22 жовтня у районі Одер-Шпрее федеральної землі Бранденбург. Арешт відбувся на підставі ордера, який суд видав 15 жовтня.

За даними німецької прокуратури, підозрюваний контактував із російськими спецслужбами через посередника щонайменше з липня 2025 року.

За твердженням слідства, чоловік збирав інформацію про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин. Також його підозрюють у зборі відомостей про персонал і військові об’єкти в районах, важливих для забезпечення безпеки східного флангу НАТО.

У прокуратурі зазначили, що частина інформації була у відкритому доступі. Інші відомості підозрюваний, за версією слідства, отримував від людей, які працюють у європейській оборонній промисловості.

23 жовтня чоловіка мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду Німеччини. Суддя оголосить йому постанову про затримання та вирішить питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто нагадати, що у Німеччині адвокати громадянина України Сергія Кузнєцова, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2», зажадали припинити судове провадження. Захист заперечив кваліфікацію інкримінованих дій як воєнного злочину та заявив про відсутність доказів провідної ролі українця в організації вибухів. Крім того, адвокати послалися на обставини його служби в секретному підрозділі.

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Теги: Німеччина шпигун війна українці

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