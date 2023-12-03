Повітряні сили повідомили, яку зброю росіяни все частіше застосовують на фронті

ЗСУ якнайшвидше потрібні винищувачі, щоб відбивати масовані бомбардування

Російські загарбники дедалі частіше використовують керовані авіабомби (КАБ) на фронті в Україні, що створює реальну проблему для наших військ. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Те, що ми зараз спостерігаємо на півдні країни, – це застосовуються авіаційні засоби ураження, передусім керовані авіаційні бомби. Учора дуже багато було їх запущено в сторону півдня», – розповів речник повітряників.

Ігнат звернув увагу на те, що ще пів року тому пуски КАБів були поодинокими. Однак зараз інтенсивність ударів керованими авіабомбами зросла.

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«КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам», – підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

До слова, за даними британської розвідки, росіяни активно використовують ЗРК «Тор» для захисту своїх позиції на фронті в Україні, однак він має суттєвий недолік – низьку витривалість екіпажу.

Триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення.