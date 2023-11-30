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Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Уночі сили ППО працювали у кількох областях України
фото ілюстративне

Ворог атакував Україну ударними БпЛА

У ніч на 30 листопада ворог вкотре атакував Україну. Уряд Польщі зробив нову заяву про блокаду кордону. У Брянську було атаковано склад безпілотників. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Україну

У ніч на 30 листопада у декількох областях було чутно вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Уночі у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Також під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Хмельницькій області. Їх могли чути жителі Шепетівського району близько 5:30.

Помер Генрі Кіссінджер

У своєму будинку в Коннектикуті, США, помер Генрі Кіссінджер – американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження. 27 травня йому виповнилося 100 років.

Він був відомий і як науковець, і як політик та дипломат. У 70-х роках Кіссінджер став одним із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США. Був державним секретарем Сполучених Штатів (1973-1977) і радником з національної безпеки. 

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО. А в 2014 році критикував санкції щодо Росії та виправдовував окупацію Криму. У 2022 році під час російського повномасштабного вторгнення в Україну порадив Україні віддати свої території Росії.

Проте згодом політик сказав, що Україна не має поступатися територіями. Він почав підтримувати членство нашої держави в Альянсі. 

Вибухи у Брянську

У російському місті Брянськ пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили, що в середу ввечері мешканці почули сильні звуки вибухів поблизу телецентру. 

Як повідомляють росЗМІ, було атаковано склад безпілотників «Герань-2». Росіяни звинуватили в атаці Україну, заявивши, що було випущено декілька груп безпілотників з української сторони.

Уряд Польщі зробив нову заяву щодо блокади кордону

Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур зустрівся з польськими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. 

Перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, проте не поширять його на ще два – у Нижанковичах і Зосіні.

До того ж уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.

Словацькі перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) з 1 грудня розпочне блокування прикордонного пункту «Вишнє Нємецьке – Ужгород».

Прикордонний пункт буде заблоковано у п'ятницю, 1 грудня, о 15:00. Перевізники повідомили, що метою протесту є необхідність негайних рішень та солідарність з перевізниками з Польщі. Союз перевізників Словаччини хоче негайного скасування угоди між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка нібито має руйнівний вплив на ринок перевезень у Словаччині.

Блокада не обмежить перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених свіжих товарів. Ці вантажі будуть перетинати кордон без обмежень. Ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю чотири вантажівки на годину.

Теги: вантажівки протест Україна кордон ворог росіяни

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