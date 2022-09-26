Атака ворожих дронів на Одещині: відбувається евакуація населення

Один із дронів-камікадзе було збито,

Уночі на 26 вересня окупанти атакували один із районів Одеської області дронами. Унаслідок влучання виникла пожежа, місцевій владі довелося організувати евакуацію населення. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Через детонацію боєприпасів спалахнула сильна пожежа. Організовано евакуацію населення. Рятувальники борються із вогнем. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, один із дронів-камікадзе було збито, але було й потрапляння до кладу боєприпасів.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Також вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю. Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.