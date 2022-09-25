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Атака дронами по Одесі: перші подробиці

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Атака дронами по Одесі: перші подробиці
Ворог вже не вперше атакує місто іранськими безпілотниками
фото з відкритих джерел

Окупанти вдарили дронами-камікадзе по адміністративній будівлі в центрі Одеси

Російські загарбники вранці 25 вересня атакували Одесу дронами-камікадзе. Як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, влучання сталося в адміністративну будівлю в центрі міста.

Братчук зазначив, що рятувальники на місці «прильоту» гасять пожежу. Один дрон вдалося збити. На щастя, ніхто не постраждав.

«Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема», – написав Братчук у Telegram.

Нагадаємо, що попередню атаку іранськими безпілотниками Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Також повідомлялося про загиблих.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Читайте також: Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ
Теги: беспилотный летательный аппарат окупанти війна

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