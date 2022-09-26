ЗСУ уразили центр керування дронами РФ – ЗМІ

Українська розвідка спрацювала на «відмінно» та передала координати для удару

Офіційної інформації про втрати РФ поки що немає

Збройні сили України влаштували вибухи у центрі управління та підготовки операторів іранських дронів, які окупанти запускають по Одесі. Про це повідомляється у місцевих Тelegram-каналах.

«Бавовна» сталася у Чулаківці на Херсонщині поряд із Кінбурнською косою. Інформацію підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зазначається, що загарбники, ймовірно, вважали місце розташування бази важкодоступним, проте українська розвідка спрацювала на «відмінно» та передала координати для удару.

Офіційної інформації про втрати РФ поки що немає, однак у мережі написали, що було знищено мобілізованих із «ЛНР» окупантів та іранських інструкторів.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Також вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю. Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.