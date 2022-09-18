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Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Ворог прагне підірвати моральний дух українців, та їм цього не вдасться 
фото: Генштаб

Окупанти скаженіють через поразки на фронті 

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила кілька тисяч ракет далекого радіусу дії в Україні. Однак за останні сім днів Росія збільшила кількість ударів по об'єктах цивільної інфраструктури навіть там, де вона не очікує на негайний військовий ефект. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зокрема, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по електромережах та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

«Зіткнувшись із невдачами на фронті, Росія, ймовірно, розширила кількість місць, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду», –йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські військові попередили, що окупанти можуть атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами.

Також у ніч на 18 вересня вони вгатили по Краматорську, що у Донецькій області. Крім того, ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину: куди влучив і фото наслідків.

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Теги: рашисти розвідка росія

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