Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 

Ворог прагне підірвати моральний дух українців, та їм цього не вдасться

Окупанти скаженіють через поразки на фронті

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила кілька тисяч ракет далекого радіусу дії в Україні. Однак за останні сім днів Росія збільшила кількість ударів по об'єктах цивільної інфраструктури навіть там, де вона не очікує на негайний військовий ефект. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зокрема, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по електромережах та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

«Зіткнувшись із невдачами на фронті, Росія, ймовірно, розширила кількість місць, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду», –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові попередили, що окупанти можуть атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами.

Також у ніч на 18 вересня вони вгатили по Краматорську, що у Донецькій області. Крім того, ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину: куди влучив і фото наслідків.