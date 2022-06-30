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    Новини

    Окупанти випустили по Одещині дві ракети

    Росіяни двома ракетами обстріляли Одеську область - Окупанти випустили по Одещині дві ракети
    Росіяни двома ракетами обстріляли Одеську область
    фото з відкритих джерел

    Руйнувань та жертв немає

    Росія завдала сьогодні ракетних ударів по Одещині. Про це у своєму відеозверненні повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

    «Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає», – зазначив Марченко.

    Він також подякував українським захисникам, які звільнили острів Зміїний від окупантів.

    Глава адміністрації нагадав, що ворог, зазнавши великих втрат, відступив з острова Зміїний, що територіально належить до Одеської області. При цьому в РФ заявили, що нібито як «жест доброї волі» вирішили залишити Зміїний, щоб зберегти життя своїм солдатам.

    За словами Марченка, якщо б керівництво РФ справді дбало про життя своїх громадян, то ніколи б ухвалило рішення про воєнне вторгнення в Україну. Марченко підкреслив, що окупанти мають залишити територію України, що й стане правильним жестом доброї волі.

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти випустили по Одещині дві ракети