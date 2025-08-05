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Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
Пожежа у львівському готелі «Власта» сталася 4 серпня
фото: Суспільне

Пожежа виникла на восьмому та дев'ятому поверхах у дванадцятиповерховій будівлі

У Львові 4 серпня сталася пожежа в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській, унаслідок якої постраждали шестеро осіб. Загоряння спричинив вибух акумулятора електроскутера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Пожежа виникла на восьмому та дев'ятому поверхах в дванадцятиповерховій будівлі. Площа пожежі 300 м кв. Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати. Крім того, на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях. Причина пожежі: вибухнула батарея електроскутера», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 4 серпня у Львові спалахнула пожежа у готелі «Власта». Займання виникло на дев'ятому поверсі будівлі.

Як повідомлялося, в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Наразі відомо про шістьох потерпілих, серед них – двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. 

Теги: пожежа Львів готель

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