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Людей виводили з палаючих квартир після атаки БпЛА: ДСНС показала фото з Одеси

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Людей виводили з палаючих квартир після атаки БпЛА: ДСНС показала фото з Одеси
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку

У ніч на 19 липня російська окупаційна арамія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Одещини

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

«На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. Від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки. Інформація щодо постраждалих встановлюється», – йдеться у повідомленні.

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Люди після атаки БпЛА по Одесі
фото: ДСНС Одещини

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: Одеса рятувальники пожежа ДСНС

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