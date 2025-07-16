Ресторатор Кацурін отруївся у власному закладі у Львові

Міша Кацурін: Я отруївся у власному ресторані

Ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. 11 гостей закладу розповіли про схожі симптоми. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня», – йдеться у дописі.

Кацурін зазначив, що наразі:

сплачують рахунки за лікування всім, хто отруївся. Якщо вам теж стало зле, напишіть свій контакт в повідомленні @china.hi;

закрився заклад до звʼязування обставин;

викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти;

утилізовують всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки.

«Ми вже 10 років годуємо гостей і зараз це приблизно пів мільйона відвідувачів на рік. Якість продуктів, процесів, стандартизація, безпека – звісно, один з наших головних фокусів уваги. Втім, як нам пояснили в інфекційній – кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних, так званих «спалахів». На жаль, цього разу «спалах» стався з нами. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому. Вибач, Львів. Нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися!», – наголосив ресторатор.

До слова, дружина Кацуріна Надя Дорофєєва також потрапила до лікарні. «Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки – я не переживала за все життя. І як результат – сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу», – йдеться у дописі.