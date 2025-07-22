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Окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками
Одесу атакували дрони
фото з відкритих джерел

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, також загорілись приватні автомобілі. Через вибухову хвилю у житлових будинка вибило вікна. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Раніше ми писали, що о 01:48 в Одесі та області пролунали сирени повітряної тривоги. О 02:06 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Вже за 20 хвилин мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що в місті чутно вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. 

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

Теги: Одеса обстріл пожежа

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