Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі
Кривий Рін масовано атакують безпілотники
фото з відкритих джерел

У Кривому Розі через російські удари масштабні відключення світла

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакує Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. На місто летить рій БпЛА, вже є перебої зі світлом, пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак пише, що ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу, після чого сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Крім того, гучно було у Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Наразі окупанти атакують Кривий Ріг безпілотниками. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що вже є близько 20 «приходів». Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста.

«Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах», – також написав Вілкул.

Небо на Кривом Рогом
Небо на Кривом Рогом
фото: Свої. Кривий Ріг

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: пожежа Кривий Ріг Олександр Вілкул відключення світла вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
10 липня, 08:36
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
10 липня, 02:29
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Московську область
7 липня, 05:32
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи (оновлено)
4 липня, 01:00
У кімнаті одного з номерів готелю на Хмельниччині, ймовірно, здетонувала граната
На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина
1 липня, 17:16
Щонайменше двоє людей загинули в Айдахо внаслідок стрілянини снайпера на пожежників
Зловмисник розстріляв пожежників під час гасіння пожежі в США
30 червня, 09:24
Дрони атакували Полтавщину
На Полтавщині прогриміли вибухи: зафіксовано падіння уламків
27 червня, 00:54
На території Бориспільського району проводяться вибухові роботи
У Бориспільському районі може бути гучно: влада звернулася до місцевих жителів
16 червня, 11:06
Ізраїль здійснює низку атак на Іран
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
16 червня, 08:35

Події в Україні

Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі
Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі
Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня
Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
30K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
7751
З українських прилавків зникає популярна риба
6308
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
4976
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua