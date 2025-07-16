Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі

У Кривому Розі через російські удари масштабні відключення світла

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакує Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. На місто летить рій БпЛА, вже є перебої зі світлом, пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак пише, що ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу, після чого сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Крім того, гучно було у Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Наразі окупанти атакують Кривий Ріг безпілотниками. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що вже є близько 20 «приходів». Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста.

«Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах», – також написав Вілкул.

Небо на Кривом Рогом фото: Свої. Кривий Ріг

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».