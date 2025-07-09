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Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
На Київщині через атаку дронів горить підприємство
фото: Ігор Сапожко/Facebook

Вибухи на Київщині не вщухали цілу ніч

Ворог щоночі атакує Київщину десятками дронів, «шахедів» та іншими засобами ураження. У ніч на 9 липня під час обстрілу у Броварському районі через атаку російських дронів спалахнула пожежа на підприємстві, а безпосередньо в Броварах постраждала жінка. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».

Пожежа у Броварському районі пісдя дронової атаки
Пожежа у Броварському районі пісдя дронової атаки
фото: Ігор Сапожко/Facebook

За словами мера Броварів, травми грудної клітини зазнала жінка 1980 року народження, її госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається вся необхідна допомога.

«Також о 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків дрона на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих. Наразі на місці ще працюють пожежники та наші комунальні служби», – додав Сапожко.

Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Вибухи не вщухали цілу ніч, тривогу у Києві оголосили о 22:50, трохи раніше сирени пролунали в області.

Як повідомлялося, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.

Теги: пожежа обстріл дрон Київщина

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