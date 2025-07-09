Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
Вибухи на Київщині не вщухали цілу ніч
Ворог щоночі атакує Київщину десятками дронів, «шахедів» та іншими засобами ураження. У ніч на 9 липня під час обстрілу у Броварському районі через атаку російських дронів спалахнула пожежа на підприємстві, а безпосередньо в Броварах постраждала жінка. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».
За словами мера Броварів, травми грудної клітини зазнала жінка 1980 року народження, її госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається вся необхідна допомога.
«Також о 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків дрона на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих. Наразі на місці ще працюють пожежники та наші комунальні служби», – додав Сапожко.
Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Вибухи не вщухали цілу ніч, тривогу у Києві оголосили о 22:50, трохи раніше сирени пролунали в області.
Як повідомлялося, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.
Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.
Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.
До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.