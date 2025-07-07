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Ексголова Тернопільської ОВА претендує на посаду проректора Львівського медуніверситету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ексголова Тернопільської ОВА претендує на посаду проректора Львівського медуніверситету
На сайті НАЗК з’явилася декларація Володимира Труша як кандидата на посаду проректора
фото: Тернопільська ОВА

Після звільнення з Тернопільської ОВА у грудні 2023 року Труш працював викладачем на кафедрі фінансів

Колишній начальник Тернопільської обласної військової адміністрації 45-річний Володимир Труш претендує на посаду проректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що після звільнення з Тернопільської ОВА у грудні 2023 року Труш працював викладачем на кафедрі фінансів у Західноукраїнському національному університеті, викладав дисципліну «Публічні закупівлі» для студентів 5 курсу.

29 червня 2025 року на сайті НАЗК з’явилася декларація Володимира Труша як кандидата на посаду проректора адміністративно-господарської роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Раніше посаду проректора ЛНМУ обіймала Олена Шевага, яка звільнилася у лютому 2025 року.

Раніше повідомлялося, що ексначальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників ексначальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також ексголови Тернопільської облради Михайла Головка.

До слова, ексголову Тернопільської облради Михайла Головка засуджено до дев'яти років вʼязниці. Проте 23 червня за нього внесли 15 млн грн застави

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Теги: Тернопіль декларація Львів університет

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