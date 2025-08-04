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Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей
Загрози життю постраждалих немає
фото з відкритих джерел

Один чоловік, у номері якого, попередньо, стався вибух, отримав сильні опіки 

У понеділок, 4 серпня, у готелі «Власта» на площі близько 300 квадратних метрів виникла пожежа. Про це пише «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

На момент пожежі, як повідомляється, в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали.

Наразі відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає — травми легкі.

Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух, причини якого наразі не встановлені.

На місці працюють всі необхідні служби. Пожежа практично ліквідована, повідомили у ЛМР.

Нагадаємо, пожежа сталася на вулиці Клепарівська, 30. Займання виникло попередньо на дев'ятому поверсі будівлі.

Також «Главком» писав про масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок ворожого обстрілу у складській будівлі цивільного підприємства на Харківщині. Під час гасіння постраждали двоє співробітників ДСНС.

А у Краматорському районі на Донеччині майже тиждень ліквідовували масштабну лісову пожежу, яка виникла 29 липня унаслідок російських обстрілів. Вогонь пройшов приблизно 1400 гектарів лісу. Утворилося вісім окремих осередків займання.

 

 

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Теги: пожежа вибух ДСНС Львів готель

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