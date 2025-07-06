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У Львові акушерка постала перед судом через бійку з колегою у пологовій залі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Львові акушерка постала перед судом через бійку з колегою у пологовій залі
Інцидент трапився у Львівській обласній клінічній лікарні
фото з відкритих джерел

Обвинувачена стверджувала, що тілесні ушкодження сталися випадково

Суд у Львові визнав винною акушерку обласної клінічної лікарні Анну Федорчак, яка під час нічної зміни вдарила свою колегу металевими інструментами для пологів. Як інформує «Главком», про це пише Zaxid.net із посиланням на вирок суду.

Інцидент стався 9 жовтня 2024 року близько першої ночі в одному з пологових залів лікарні. Під час конфлікту між черговими акушерками Анна Федорчак завдала удару по обличчю старшій зміни – Валентині Зубачик. Потерпіла отримала синці та гематоми, які були кваліфіковані експертами як легкі тілесні ушкодження.

Попри заперечення вини, суд визнав Федорчак винною за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України. Обвинувачена стверджувала, що тілесні ушкодження сталися випадково. Мовляв, набір інструментів потрапив у обличчя колеги під час боротьби за нього. Однак свідок інциденту підтвердила, що удар був навмисним.

Личаківський районний суд Львова, під головуванням судді Григорія Жовніра, призначив покарання у вигляді штрафу 850 грн. Крім того, обвинувачена має сплатити 20 тис. грн моральної шкоди постраждалій.

Раніше працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Також на полігоні в Кіровоградській області інструктор навчального взводу жорстоко побив курсанта під час занять з вогневої підготовки. Постраждалого доправили до лікарні. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження і повідомило про підозру двом військовим. 

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Теги: лікарня Львів суд вирок

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