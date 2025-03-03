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Правоохоронці розкрили, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці розкрили, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ
Переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті
фото: Facebook/Генштаб

1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу після самовільного залишення військової частини повернулися майже 21,1 тис. бійців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Згідно з даними правоохоронців, з листопада 2024 року найбільше військовослужбовців повернулися до Збройних сил України, а також до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Як відомо, 1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська. Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій – від оформлення документів до відновлення виплат.

Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.

Правоохоронці розкрили, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ фото 1
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Нагадаємо, протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину. 

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

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Теги: військові ДБР армія

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