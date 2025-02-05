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Уряд оновив список товарів, які волонтери ввозитимуть без оподаткування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд оновив список товарів, які волонтери ввозитимуть без оподаткування
Волонтери зареєстрували понад 150 тис. вантажів
фото з відкритих джерел

Перелік товарів без оподаткування містить десятки нових позицій, необхідних для захисників та внутрішньо переміщених осіб

Кабінет міністрів оновив перелік товарів і послуг, які звільняються від оподаткування. Це має розширити можливості для надання благодійної допомоги військовим і переселенцям. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Перелік було скорочено із 500 до 133 позицій, однак, як зазначає відомство, він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників та внутрішньо переміщених осіб.

Волонтери зможуть ввозити без податків транспортні засоби, безпілотні системи, засоби РЕБ та РЕР, комплектовання до них, засоби тактичної медицини тощо. Також оновлена постанова додала пункти «Медичні послуги» та «Послуги з освіти та науки», що дасть учасникам бойових дій, військовослужбовцям, ветеранам і ВПО більше можливостей отримувати медичні та освітні послуги, фінансовані благодійниками на пільгових умовах.

Як зазначається станом на лютий 2025 року волонтери зареєстрували понад 150 тис. вантажів. Найчастіше ввозять продовольчі товари, паливо, технічні засоби, ліки та медичні вироби.

Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна заявила, що волонтерів карають за передачу автомобілів військовим частинам. За її словами, розмір таких штрафів сягає 100 тис. грн, є вже судові рішення. За її словами, це відбувається в основному за ввезені у 2022 та 2023 роках автомобілі. Вони були передані волонтерами іншим військовим частинам, замість тих, що зазначені у митних деклараціях.

До слова, президент України Володимир Зеленський вручив волонтерам спеціальну відзнаку глави Української держави «Золоте серце».

Теги: ВПО військові Міністерство соціальної політики волонтер податки

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