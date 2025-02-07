Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 6 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Водночас росіяни просунулися під Куп’янськ та Часів Яр

Збройні сили України мають успіхи на Курщині, водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 1

Операція на Курщині

Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області 6 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили  просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков (на північ від Черкаської Конопельки) і Фанасеївку (на південний схід від Черкаської Конопельки). 

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 2

Харківщина

Російські війська 5 і 6 лютого продовжували наступальні операції на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону біля Козачої Лопані та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський мілблогер стверджував, що позиційні бої тривають у самому Вовчанську та на схід від Вовчанська біля Тихого.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 3

Луганщина

Російські війська просунулися на Куп’янському напрямку. 5 і 6 лютого окупанти продовжували атакувати на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на західному березі річки Оскіл вздовж траси О-210921 до Фіголівки (на північний схід від Куп’янська та на північ від Дворічної) і захопили населений пункт.

Мілблогер стверджував, що невеликі групи російських військ намагаються оточити українські сили в Дворічній (на північ від Куп’янська). Командир української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються створити плацдарм на берегах річки Оскіл, але поки не змогли досягти значного просування в зоні відповідальності (РВ) бригади.

Російські війська 6 лютого продовжили наступальні дії на напрямку Борова, але підтверджених наступів не зробили. Окупанти продовжували атакувати на північний схід від Борової поблизу Піщаного, Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки та Лозової; на схід від Борової біля Зеленого Гаю та Копанки; і на південний схід від Боровви біля Новоєгорівки, Новосергіївки та Греківки 5 і 6 лютого.

Російські війська 6 лютого продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Вони продовжували наступ на північ від Лиману в районі Нове та Зеленої Долини; на північний схід від Лиману біля Новолюбівки, Ямполівки, Колодязі; і на схід від Лиману біля Торського 5 і 6 лютого.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 4

Донеччина

Російські війська 6 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 5 і 6 лютого російські війська наступали біля самого Сіверська, на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на схід від Сіверська біля Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Спірного.

Російські війська просунулися в Часів Яр та на південь біля Ступочок. еолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від центрального вогнетривкого заводу в Часів Яр і, ймовірно, захопили решту вогнетривкого заводу.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 5

Російські війська 6 лютого продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Російські війська атакували сам Торецьк, на північ від Торецька біля Диліївки та на південний захід від Торецька біля Щербинівки 5 і 6 лютого.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 6

6 лютого російські війська продовжили наступ під Покровськом, але не просунулися. Вони продовжували наступ на схід від Покровська в районі Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Піщаного та Звірового; і на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного, Надіївки, Котлярівки, Успенівки, Срібного та Запоріжжя 5 і 6 лютого.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 7

Українські та російські війська нещодавно просунулися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 6 лютого. Російські війська продовжували наступати на північний захід від Курахового біля Шевченка та Андріївки, на захід від Курахового поблизу Дачного та Костянтинополя та на південний захід від Курахова біля Улакли 5 та 6 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Зеленівки (на південний захід від Курахового).

Російські війська 5 і 6 лютого продовжували штурм на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного та на захід від Великої Новосілки біля Новополя, але не просунулися в цьому районі. 

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 8

Південь

6 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися. 

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 9

На Херсонському напрямку 6 лютого боїв та наступів не відбулось.

Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW фото 10

Нагадаємо, що триває 1080-й день війни.

 

Читайте також:

Теги: ISW військові Донеччина росіяни війна Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інфляційні тенденції: стратегії та реальні наслідки
Інфляційні тенденції: стратегії та реальні наслідки
12 сiчня, 19:55
Триває 1053-й день повномасштабної війни
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
11 сiчня, 11:43
Переодягнених російських військових помітили під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності
У Торецьку російські військові переодягаються в цивільний одяг – 28 ОМБр
12 сiчня, 13:58
72-річну жительку паспортизували шляхом шантажу
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни відбирають житло у людей, які не отримали паспорт РФ
20 сiчня, 04:50
Українці дорікнули Олександру Роднянському за його доволі неоднозначну позицію щодо російського актора
Кінопродюсер Роднянський підтримав актора з РФ, якого номінували на «Оскар»
25 сiчня, 18:38
Раніше генерал організував успішну оборону на Харківському напрямку
Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»
29 сiчня, 12:52
Зранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків удару
Ворог атакував Сумщину: є влучання в багатоквартирний будинок
2 лютого, 02:46
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
5 лютого, 19:57
Працівники ТЦК перевіряють документи в юнаків
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Вчора, 16:21

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW
Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Деяких медиків позбавлятимуть бронювання. Міністерство охорони здоров'я назвало умову
Деяких медиків позбавлятимуть бронювання. Міністерство охорони здоров'я назвало умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
107K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
39K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
16K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
5721
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ

Новини

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua