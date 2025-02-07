Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW

Водночас росіяни просунулися під Куп’янськ та Часів Яр

Збройні сили України мають успіхи на Курщині, водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція на Курщині

Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області 6 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков (на північ від Черкаської Конопельки) і Фанасеївку (на південний схід від Черкаської Конопельки).

Харківщина

Російські війська 5 і 6 лютого продовжували наступальні операції на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону біля Козачої Лопані та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський мілблогер стверджував, що позиційні бої тривають у самому Вовчанську та на схід від Вовчанська біля Тихого.

Луганщина

Російські війська просунулися на Куп’янському напрямку. 5 і 6 лютого окупанти продовжували атакувати на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на західному березі річки Оскіл вздовж траси О-210921 до Фіголівки (на північний схід від Куп’янська та на північ від Дворічної) і захопили населений пункт.

Мілблогер стверджував, що невеликі групи російських військ намагаються оточити українські сили в Дворічній (на північ від Куп’янська). Командир української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються створити плацдарм на берегах річки Оскіл, але поки не змогли досягти значного просування в зоні відповідальності (РВ) бригади.

Російські війська 6 лютого продовжили наступальні дії на напрямку Борова, але підтверджених наступів не зробили. Окупанти продовжували атакувати на північний схід від Борової поблизу Піщаного, Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки та Лозової; на схід від Борової біля Зеленого Гаю та Копанки; і на південний схід від Боровви біля Новоєгорівки, Новосергіївки та Греківки 5 і 6 лютого.

Російські війська 6 лютого продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Вони продовжували наступ на північ від Лиману в районі Нове та Зеленої Долини; на північний схід від Лиману біля Новолюбівки, Ямполівки, Колодязі; і на схід від Лиману біля Торського 5 і 6 лютого.

Донеччина

Російські війська 6 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 5 і 6 лютого російські війська наступали біля самого Сіверська, на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на схід від Сіверська біля Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Спірного.

Російські війська просунулися в Часів Яр та на південь біля Ступочок. еолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від центрального вогнетривкого заводу в Часів Яр і, ймовірно, захопили решту вогнетривкого заводу.

Російські війська 6 лютого продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Російські війська атакували сам Торецьк, на північ від Торецька біля Диліївки та на південний захід від Торецька біля Щербинівки 5 і 6 лютого.

6 лютого російські війська продовжили наступ під Покровськом, але не просунулися. Вони продовжували наступ на схід від Покровська в районі Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Піщаного та Звірового; і на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного, Надіївки, Котлярівки, Успенівки, Срібного та Запоріжжя 5 і 6 лютого.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 6 лютого. Російські війська продовжували наступати на північний захід від Курахового біля Шевченка та Андріївки, на захід від Курахового поблизу Дачного та Костянтинополя та на південний захід від Курахова біля Улакли 5 та 6 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Зеленівки (на південний захід від Курахового).

Російські війська 5 і 6 лютого продовжували штурм на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного та на захід від Великої Новосілки біля Новополя, але не просунулися в цьому районі.

Південь

6 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися.

На Херсонському напрямку 6 лютого боїв та наступів не відбулось.

Нагадаємо, що триває 1080-й день війни.