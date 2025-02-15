Як повернутися з СЗЧ: покрокова інструкція від Міноборони

Це діє тільки до 1 березня і тільки для тих військових, які в СЗЧ до 29 листопада 2024 року

Міністерство оборони України пояснило, як правильно повернутися з СЗЧ. Покрокову інструкцію виклали на сторінці Міноборони у Facebook.

Як повернутися з СЗЧ?

потрібно подати рапорт в Армія+ на повернення на службу після СЗЧ;

за 24 години прибути до найближчого відділення ВСП;

отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву;

за 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати;

подати ще раз рапорт в Армія+, але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити;

за 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

Але у Міноборони зазначають, що це діє тільки до 1 березня і тільки для тих військових, які в СЗЧ до 29 листопада 2024 року.

Нагадаємо, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ) військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.