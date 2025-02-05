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Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
Як наголосив Зеленський, російський диктатор навесні, влітку або восени буде розташовувати свої сили на території Білорусі
фото з відкритих джерел

За словами глави України, Путін робить все, аби не закінчувати російсько-українську війну

Російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«З амбіціями Путіна, і те, що сьогодні ми бачимо – він робить усе, щоб не зупинити цю війну. І це факт. Він буде йти далі в цьому. І буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це, абсолютно відкрито, відверто – я розумію, що буде. Ви побачите – він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі», – вважає український лідер.

Зеленський наголошує, що багато європейців, може й США, будуть говорити про те, що це залякування. 

«Це залякування Польщі, залякування Литви й інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите – він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але, у будь-якому випадку, він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами – вони вже були в цій війні, але їх люди ні, і їх військо ні, поки що, але Путін цього дуже хоче», – каже він.

Президент України зауважив, що європейцям треба збільшувати витрати на оборону.

«Якщо ви не хочете у майбутньому витрачати увесь бюджет на оборону - витрачайте сьогодні той відсоток, який потрібен сьогодні. Такими кроками посилювати свою оборону. Підтримка України – це частина вашої оборони», – наголошує Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: Володимир Зеленський Білорусь Польща путін війна армія Литва

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