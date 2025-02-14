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Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти
Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти

Уряд встановив нові правила повернення коштів за дострокове припинення навчання у військових закладах освіти. Про це повідомляє Міноборони.

Міністерство оборони впорядковує механізм, за яким  курсанти та офіцери мають відшкодувати державі кошти за навчання у випадку дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п'яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску.

Зазначається, що оновлений порядок поширюється не лише на ВВНЗ, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Зокрема, документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Також серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

«Затверджені зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та особистої дисципліни курсантів під час навчання, а також зроблять більш прозорою систему підготовки військових фахівців в Україні», – зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть внесені до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, з березня цього року буде збільшено грошове забезпечення курсантам військових вишів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.

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Теги: військові освіта Кабмін Міноборони Україна курсант

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