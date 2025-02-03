Заступниця Єрмака розповіла, де найчастіше військові йдуть у СЗЧ

Військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть добровільно повернутися у військо до 1 березня 2025 року

Найменше випадків самовільного залишення частини трапляється у бойових підрозділах

Переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ) військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Заступниця Єрмака відвідала робоче засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ.

«Звісно, такі зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але, має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ», – каже вона.

Верещук наголосила, що військовослужбовці, які самовільно покинули військові частини мають три з половиною тижні для добровільного повернення.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Згодом Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.

Раніше в застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

До слова, у 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася.