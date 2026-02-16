16 лютого – День військового журналіста України: історія та привітання

Світла пам’ять військовим журналістам, які загинули, виконуючи свою роботу

Щороку 16 лютого Україна відзначає День військового журналіста. Це професійне свято тих, хто ризикує життям у найгарячіших точках фронту, щоб світ знав правду про російську агресію. Дата обрана на честь подвигу капітана-лейтенанта Дмитра Лабуткіна, який загинув цього дня під час боїв за Дебальцеве. «Главком» розповідає про історію свята, значення роботи військових медійників та зібрали найкращі привітання для героїв інформаційного фронту.

Коли відзначають і кого вітають

Професійне свято щороку припадає на 16 лютого. У цей день вітають військових журналістів, пресофіцерів, операторів, фотографів та цивільних медійників, які працюють у зоні бойових дій або висвітлюють діяльність українського війська.

Як з’явилася ця дата

День військового журналіста запровадили у 2018 році 14 лютого наказом Міністерства оборони України. Дату обрали на честь військового журналіста Дмитра Лабуткіна, який загинув 16 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого під час виконання службового завдання. Він був редактором телерадіостудії Міноборони «Бриз» і до останніх хвилин життя продовжував знімати події на фронті.

Чому робота військових журналістів важлива

Із 2014 року військові журналісти стали частиною інформаційної оборони країни: фіксують перебіг боїв, злочини окупантів і життя військових. Багато цивільних журналістів після початку повномасштабної війни перейшли працювати у військові медіа або пресслужби підрозділів. Їхні матеріали стають доказами для міжнародної спільноти, а також важливою частиною історії російсько-української війни.

День має і меморіальний характер. Цього дня вшановують журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків. За роки війни Росія вбила десятки українських і іноземних медійників, а частина журналістів загинула, служачи у лавах ЗСУ.

Слова подяки і підтримки

У привітаннях цього дня наголошують: військові журналісти – це голос армії та суспільства, люди, які зберігають правду про війну і ризикують життям заради інформації.

***

Вітаємо військових журналістів із професійним святом! Ви щодня працюєте там, де небезпечно, щоб світ знав правду про війну та героїзм українських захисників. Дякуємо за мужність, принциповість і відданість справі. Світла пам’ять тим, хто віддав життя, виконуючи цю місію.

***

З Днем військового журналіста! Ваша робота – це голос фронту, документ історії та сила правди. Бажаємо безпеки, витримки та підтримки. Україна цінує кожного з вас.

***

З Днем військового журналіста! Дякуємо за сміливість показувати правду такою, якою вона є. За історії людей, за силу слова і за те, що навіть у найтемніші моменти ви тримаєте світло інформації.

***

Ви – очі та голос війни. Ви зберігаєте пам’ять і доносите правду світові. Нехай ваша робота завжди буде під захистом, а поруч будуть ті, хто підтримує і розуміє.

Як відзначають День військового журналіста

Традиційно 16 лютого проходять пам’ятні заходи, вручення відзнак військовим медійникам і пресофіцерам, публікації про їхню роботу та історії служби.

День військового журналіста – це не лише професійне свято, а й нагадування про важливість правди під час війни. Саме ці люди фіксують історію спротиву, доносять її світові та щодня працюють у небезпечних умовах, щоб інформація залишалася сильнішою за пропаганду.