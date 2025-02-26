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Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини відбувається не на фронті
фото: Facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців (ілюстративне)

Рапорт на повернення може бути відхилений, якщо військовослужбовець не прибув до відділення військової служби правопорядку після його подачі

Протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

«За останній тиждень, наприклад, ми отримали понад 300 рапортів на повернення із СЗЧ. І гадаю, що зараз динаміка прискориться, тому що згідно з законодавством, є обмежений термін для відсутності кримінальної відповідальності по таких поверненнях», – каже вона.

Як зазначила, Черногоренко рапорт може бути відхилений у разі, якщо військовослужбовець не прибув до відділення військової служби правопорядку протягом 24 годин після його подачі або вказав у документі недостовірні чи неточні дані.

Водночас чиновниця зазначила, що після відмови можна повторно подати рапорт, виправивши всі помилки, оскільки держава та Збройні сили готові прийняти таких військовослужбовців назад.

Нагадаємо, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

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Теги: військові Міноборони війна ЗСУ застосунок

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