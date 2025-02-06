Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
Після викрадення обвинувачений здав телевізора до місцевого ломбарду.
ілюстративне зображення/depositphotos.com

Обвинувачений має за плечима п’ять судимостей

Стрілець окремого кулеметного взвод одержав п’ять років і шість місяців тюрми за крадіжку майна в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посилання на дані судового реєстру.

Злочин стався 8 січня 2024 року. Обвинувачений знімав номер у кафе-мотелі «Ситий ковбой», що у Хмельницькому. Військовий вирішив викрасти з готельного номера телевізор Samsung. Знявши його зі стіни, чоловік сховав його у пакет і через боковий двір мотелю непомітно виніс за паркан. Далі він повернувся до мотелю, забрав особисті речі і покинув заклад, прихопивши вкрадену техніку. Після чого військовий здав телевізора до місцевого ломбарду.

Сума завданих збитків, за підрахунками власника мотелю, склала 7 тис. грн. Окремо він просив суд стягнути з крадія 10 тис. грн моральної компенсації.

У суді обвинувачений вину визнав, але відмовився від жодних пояснень.

Допитана адміністраторка кафе-мотелю розповіла: обвинувачений на день поселився до закладу. Розрахувався за обід та знятий номер. Уже наступного дня покоївка виявила, що з номеру зник телевізор.

Також камери відеоспостереження мотелю зафіксували, як обвинувачений виніс з приміщення пакет, який просунув через паркан закладу.

Під час ухвалення вироку Феміда взяла до уваги характеристику обвинуваченого: не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та нарколога; за місцем військової служби характеризується негативно; раніше судимий за крадіжки та грабіж (востаннє у 2018 році), наразі судимість не погашено.

«Призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами... Суд приходить до висновку щодо необхідності призначення обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі», – сказано у вироку.

Окрім цього військовий має сплатити власнику мотелю 7 тис. грн матеріальної шкоди і 6 тис. грн моральної шкоди. Іще суд стягнув з обвинуваченого 1,1 тис. грн за проведення експертизи.

Як повідомляв «Главком», суд на 17 тис. грн оштрафував солдата з третьої десантно-штурмової роти за порушення правил поводження із зброєю. Військовий під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ольгівка Курської області знайшов автомат АК-74, 1981 року виготовлення. Потім цю зброю він за допомогою свого знайомого намагався відправити поштою у Харківську область.

Читайте також: Кат тюрми «Ізоляція» придумав круте алібі. Що вирішив суд
Теги: злочин гроші військові вирок війна Хмельницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський підписали Угоду про сторічне партнерство
100-річне партнерство з Британією. Що дає ця угода Україні?
16 сiчня, 17:25
Gухнастий друг став для Софії справжньою підтримкою
Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста
12 сiчня, 18:52
Запорізькі правоохоронці викрили групу шахраїв
Викрито шахраїв, які ошукали людей на майже 10 млн гривень
19 сiчня, 03:40
Дмитро Рюмшин отримав запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади ЗСУ Дмитру Рюмшину
22 сiчня, 19:33
Після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат
Оператори ССО знищили позицію росіян: відео успішної операції
29 сiчня, 18:30
Як сказала військовослужбовиця, за доньками та сином дуже сумувала та чекала на зустріч. Діти Ольги розповіли, що переживали за маму і мріяли нарешті її обійняти
Діти чекали маму-прикордонницю зі сходу пів року. Щемливе відео зустрічі
29 сiчня, 21:59
Момент вибуху в Липецькій області
У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну
2 лютого, 18:25
Головні новини ночі проти 2 лютого
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
2 лютого, 05:30
Додому вдалося повернути понад сотню українців
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
Вчора, 16:17

Кримінал

Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
На Дніпропетровщині невідомі підпалили військову автівку
На Дніпропетровщині невідомі підпалили військову автівку
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи екскерівника охорони Януковича
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи екскерівника охорони Януковича
Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які вчиняли підпали і готували теракти біля ТЦК
Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які вчиняли підпали і готували теракти біля ТЦК
У Дніпрі злочинне угрупування захопило аптеку через відмову власників їм платити
У Дніпрі злочинне угрупування захопило аптеку через відмову власників їм платити
Суд залишив під вартою митрополита Московської церкви Арсенія
Суд залишив під вартою митрополита Московської церкви Арсенія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
44K
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
41K
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
30K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
24K
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua