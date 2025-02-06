Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю

Обвинувачений має за плечима п’ять судимостей

Стрілець окремого кулеметного взвод одержав п’ять років і шість місяців тюрми за крадіжку майна в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посилання на дані судового реєстру.

Злочин стався 8 січня 2024 року. Обвинувачений знімав номер у кафе-мотелі «Ситий ковбой», що у Хмельницькому. Військовий вирішив викрасти з готельного номера телевізор Samsung. Знявши його зі стіни, чоловік сховав його у пакет і через боковий двір мотелю непомітно виніс за паркан. Далі він повернувся до мотелю, забрав особисті речі і покинув заклад, прихопивши вкрадену техніку. Після чого військовий здав телевізора до місцевого ломбарду.

Сума завданих збитків, за підрахунками власника мотелю, склала 7 тис. грн. Окремо він просив суд стягнути з крадія 10 тис. грн моральної компенсації.

У суді обвинувачений вину визнав, але відмовився від жодних пояснень.

Допитана адміністраторка кафе-мотелю розповіла: обвинувачений на день поселився до закладу. Розрахувався за обід та знятий номер. Уже наступного дня покоївка виявила, що з номеру зник телевізор.

Також камери відеоспостереження мотелю зафіксували, як обвинувачений виніс з приміщення пакет, який просунув через паркан закладу.

Під час ухвалення вироку Феміда взяла до уваги характеристику обвинуваченого: не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та нарколога; за місцем військової служби характеризується негативно; раніше судимий за крадіжки та грабіж (востаннє у 2018 році), наразі судимість не погашено.

«Призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами... Суд приходить до висновку щодо необхідності призначення обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі», – сказано у вироку.

Окрім цього військовий має сплатити власнику мотелю 7 тис. грн матеріальної шкоди і 6 тис. грн моральної шкоди. Іще суд стягнув з обвинуваченого 1,1 тис. грн за проведення експертизи.

Як повідомляв «Главком», суд на 17 тис. грн оштрафував солдата з третьої десантно-штурмової роти за порушення правил поводження із зброєю. Військовий під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ольгівка Курської області знайшов автомат АК-74, 1981 року виготовлення. Потім цю зброю він за допомогою свого знайомого намагався відправити поштою у Харківську область.