Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Подружжя Зеленських встановило лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні у центрі столиці
фото: ОП

У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Зеленський та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні у центрі Києва.

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні фото 1
фото: ОП

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін Гідності, який було виготовлено за дорученням Президента з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні.

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні фото 2
фото: ОП

На дзвоні розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!».

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Напередодні Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні.

До слова, Залужний записав звернення у День Героїв Небесної Сотні.

Читайте також: Річниця розстрілів на Майдані. Як починався кривавий фейк Путіна
Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Небесная сотня перша леді Олена Зеленська президент Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Саакашвілі потребує серйозного лікування
Грузинська влада підсіла на російські пігулки
2 лютого, 18:19
30 січня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Ігор Кирилов оголосив про перемогу
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США Інформаційна війна
31 сiчня, 17:00
Президент прокоментував гострі питання, які постали останніми днями у суспільстві
Корупційні скандали у владі. Зеленський анонсував справедливі кадрові рішення
22 сiчня, 22:35
За рік у Володимира Зеленського змінилася не тільки зовнішність, а й погляд
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
25 сiчня, 08:01
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ
1 лютого, 08:10
Відомо про чотирьох постраждалих українців
Внаслідок землетрусу у Туреччині, ймовірно, загинули українці
7 лютого, 18:16
Президент США Джо Байден виступить перед Конгресом: про що говоритиме
Президент США Джо Байден виступить перед Конгресом: про що говоритиме
8 лютого, 04:26
Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм
Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії
5 лютого, 16:10
Бої йдуть  буквально за кожен метр української землі
Про «Рамштайн» можу розповідати не все: звернення Зеленського (відео)
14 лютого, 22:27

Події в Україні

Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру (фото)
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру (фото)
Синоптики оголосили штормове попередження у восьми областях
Синоптики оголосили штормове попередження у восьми областях
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі
Британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат
Британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
12K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
6989
У всьому винен Байден? У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
5816
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони
5738
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту