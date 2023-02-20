Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Подружжя Зеленських встановило лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні у центрі столиці

У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

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Зеленський та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні у центрі Києва.

фото: ОП

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін Гідності, який було виготовлено за дорученням Президента з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні.

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фото: ОП

На дзвоні розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!».

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Напередодні Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні.

До слова, Залужний записав звернення у День Героїв Небесної Сотні.