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Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ
фото: Reuters

Дуда: «Коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав»  

Президент Польщі Анджей Дуда дав пораду Володимиру Зеленському,коли Україна переможе Росії, то прийняти її капітуляцію у Переяславі. Про це Дуда пише Wprost.pl.

31 січня польський президент зі своєю дружиною прибули до Латвії. У Ризі він зустрівся з поляками, які проживають в країні, і розповів їм про недавню розмову з президентом України,

Він зазначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, проте це неможливо, тому що вона нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу.

«Я кажу: Володимир, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас - коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять всі ті роки радянського і російського впливу і цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтеся», – згадав Дуда.

Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає Анджей Дуда.

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Теги: Польща полон Анджей Дуда Україна президент танки росіяни

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