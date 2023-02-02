Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народний депутат України

Грузинська влада підсіла на російські пігулки

glavcom.ua
Михайло Саакашвілі потребує серйозного лікування
фото з відкритих джерел

Нинішня позиція Грузії викликає розчарування і біль

В серпні 2008 року, коли російські війська були в кількох кілометрах від Тбілісі, президент Ющенко відчайдушно кинувся на допомогу дружньої Грузії.

Він особисто поїхав в Тбілісі, а потім, ціною власного рейтингу, добився продажу зброї, аби грузини могли захистити себе від подальшого розчленування.

Інші українські топи – тодішні прем’єрка і спікер – були більш обережними. Наближалися президентські вибори, ніхто не хотів сваритися з Росією, навпаки, розраховували на медійну підтримку та іміджеве знищення Ющенка.

Не забуду, як ми не змогли навіть зібрати позачергове засідання ВР в серпні. А Віктор Андрійович проявив лідерство, вже тоді усвідомлюючи, що наступною може бути Украіна і тому РФ треба зупиняти, не дати шансу захопити Сакартвело.

Нинішня позиція Грузії викликає розчарування і біль. Україна стікає кров‘ю і просить в Тбілісі передати нам наше ж озброєння. Це збереже життя нашим воїнам та цивільним і допоможе на полі бою.

Й на цьому фоні заяви президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, що в мирну угоду між Україною і РФ має бути включено пункт про виведення російських військ з Абхазії і Осетії, звучать як відверте знущання.

Україна ціною тисяч жертв виборює незалежність. Грузія відсторонено за тим спостерігає і ще й за український рахунок хоче вирішити свої територіальні проблеми з Москвою. Замість стати поруч і разом дати відсіч окупанту.

Боляче дивитися, як Грузію упокорює російське болото.

В мене дуже непросте ставлення до Михаіла Саакашвілі. Ми були на його інавгурації і захоплено спостерігали за реформами в Грузії. Потім з’ясувалося, що то була фасадна демократія, й дуже крихка, яку зламали вже його наступники.

Ніколи не пробачу Саакашвілі неповаги до українського кордону, який він двічі порушував, в тому числі таємно виїжджаючи в Грузію.

Він наробив чимало помилок в Україні й болю нашій політичній команді.

Але те, що зараз з ним робить грузинська влада – це негуманно й аморально. Так не можна ставитися до колишнього президента і лідера країни.

Очевидно, що Саакашвілі потребує серйозного лікування. І він має бути випущений за кордон на це лікування.

Ще більш серйозного лікування потребує грузинська влада, яка, схоже, міцно підсіла на російські авторитарні пігулки.

Доєднуюся до публічних звернень до Уряду Грузії щодо звільнення екс-президента Михайла Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори звільнення влада озброєння Саломе Зурабішвілі демократія кордон президент Україна Грузія незалежність Михайло Саакашвілі знущання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
Сьогодні, 12:59
Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний
Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний
31 сiчня, 18:16
Експрезидент Грузії скаржиться, що його стан різко погіршився
Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії
Вчора, 14:28

Ірина Геращенко

Грузинська влада підсіла на російські пігулки
Грузинська влада підсіла на російські пігулки
Щодо літаків, які так потрібні Україні
Щодо літаків, які так потрібні Україні
Навіщо карати іноземних журналістів за репортаж з Херсона?
Навіщо карати іноземних журналістів за репортаж з Херсона?
Росіяни навіть не приховують, що страждання українців їх тішать
Росіяни навіть не приховують, що страждання українців їх тішать
Хто є реальною білоруською опозицією
Хто є реальною білоруською опозицією
Як довго терористи сидітимуть в ООН?
Як довго терористи сидітимуть в ООН?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
27K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9152
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
6815
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Шестеро фігурантів отримали повістки
6605
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки

Новини

Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР»
Сьогодні, 17:52
Санкційний зашморг. ЄС може заборонити імпорт урану та алмазів із РФ
Сьогодні, 16:19
Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
Сьогодні, 15:49
СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхали президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту