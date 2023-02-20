«Українці зробили свій цивілізаційний вибір»: Залужний записав звернення у День Героїв Небесної Сотні

Головнокомандувач закликав продовжити боротьбу до перемоги

Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановується пам’ять Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців.

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«Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо. Тоді, на зламі 2013-2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт», – нагадав Залужний.

За його словами, з 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. «Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо», – резюмував він.

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Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Триває триста шістдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.