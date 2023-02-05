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Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії
Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм
фото з відкритих джерел

Українські сили оборони готові до атаки ворога

Обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою. Про це під час пресконференції повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Інтерфакс-Україна.

«Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього», – заявив Резников.

Він наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни. Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм, українські сили готові до цього.

«Несподіваних речей немає», – додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

Нагадаємо, Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі.

Також російські загарбники розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу. 

До слова, Росія, ймовірно, готує новий масштабний наступ.

Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: росія міністр путін військові Володимир Зеленський Україна президент Олексій Резніков Олексій Данілов диктатор наступ Бахмут 24 лютого

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