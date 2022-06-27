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    Події в Україні

    Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого

    Зеленський розповів, скільки ракет випустила росія по Україні з початку війни - Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого
    Зеленський розповів, скільки ракет випустила росія по Україні з початку війни
    фото з відкритих джерел

    Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку, зазначив Зеленський

    Від початку широкомасштабної війни російська федерація використала проти України 2800 ракет різних видів. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський під час звернення.

    «Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор», – заявив Зеленський.

    Президент зазначив, що сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

    «Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей», – сказав глава держави.

    Він також повідомив про черговий жорстокий обстріл Харкова, північної Салтівки.

    «На цей час відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового», – підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, 27 червня окупанти обстріляли район Північна Салтівка у Харкові. Росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі. Раніше повідомлялося, що загинули четверо жителів міста.

    Також російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр,

    Теги: росія окупанти війна обстріл Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого