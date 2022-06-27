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    Суспільство

    На Запорізькій АЕС звільнили кількох учасників рашистських «веселощів»

    Запорізька АЕС звільнила кількох працівників, які святкували з окупантами день Росії - На Запорізькій АЕС звільнили кількох учасників рашистських «веселощів»
    Запорізька АЕС звільнила кількох працівників, які святкували з окупантами день Росії
    фото з відкритих джерел

    Четверо працівників атомної електростанції святкували разом з російськими окупантами

    На Запорізькій атомній електростанції прийняли рішення звільнити чотирьох працівників. 12 червня вони вирішили святкувати разом з окупантами день Росії. Про це повідомляє Енергоатом.

    Йдеться про фахівця служби фізичного захисту Андрія Короткого, охоронця загону відомчої воєнізованої охорони Дмитро Розіт, начальника дільниці цеху дезактивації Андрій Шавлач, а також слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу Дениса Проценко.

    Вони вирішили долучитися до окупантів, які перебувають на Запорізькій атомній елекстростанції, та відсвяткувати з ними день Росії, що відбувся 12 червня.

    «Всіх учасників рашистських «веселощів» звільнено з роботи. Бо тим, хто тягнеться до держави-ядерного терориста точно не місце на найбільшій атомній електростанції Європи. НАЕК «Енергоатом» вчергове наголошує, участь у будь-яких заходах разом із загарбниками та окупантами неприпустима! Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочини і безчинства, які вчиняє Росія у нашій державі», – йдеться у повідомленні Енергоатому.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму.

    16 травня окупанти ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку.

    Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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    Теги: росія окупанти війна АЕС Енергоатом Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    На Запорізькій АЕС звільнили кількох учасників рашистських «веселощів»