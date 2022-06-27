На Запорізькій АЕС звільнили кількох учасників рашистських «веселощів»

Запорізька АЕС звільнила кількох працівників, які святкували з окупантами день Росії

Четверо працівників атомної електростанції святкували разом з російськими окупантами

На Запорізькій атомній електростанції прийняли рішення звільнити чотирьох працівників. 12 червня вони вирішили святкувати разом з окупантами день Росії. Про це повідомляє Енергоатом.

Йдеться про фахівця служби фізичного захисту Андрія Короткого, охоронця загону відомчої воєнізованої охорони Дмитро Розіт, начальника дільниці цеху дезактивації Андрій Шавлач, а також слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу Дениса Проценко.

Вони вирішили долучитися до окупантів, які перебувають на Запорізькій атомній елекстростанції, та відсвяткувати з ними день Росії, що відбувся 12 червня.

«Всіх учасників рашистських «веселощів» звільнено з роботи. Бо тим, хто тягнеться до держави-ядерного терориста точно не місце на найбільшій атомній електростанції Європи. НАЕК «Енергоатом» вчергове наголошує, участь у будь-яких заходах разом із загарбниками та окупантами неприпустима! Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочини і безчинства, які вчиняє Росія у нашій державі», – йдеться у повідомленні Енергоатому.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму.

16 травня окупанти ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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