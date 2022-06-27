«Без привітань»: Зеленський звернувся до українців (відео)

Зеленський звернувся до українців без привітань через обстріл окупантами торгового центру в Кременчуку

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський звернувся до українців без привітань. Адже це трапилось у трагічний день, коли Росія атакувала торговий центр в Кременчуку.

«Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди», – заявив президент.

Він зазначив, що перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей.

«На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів... Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр», – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу.

«Це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам», – заявив президент.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

Читайте також: