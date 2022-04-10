Зеленський пояснив, чому доведеться домовлятися з росіянами, хоч вони кати і вбивці
Глава держави зауважив, що ми повинні боротися заради життя
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для APNews. Він, зокрема, пояснив, чому не варто полишати дипломатичних спроб завершити війну. Хоча говорити, а тим паче домовлятися із убивцями, складно.
Зеленський зауважив, що розуміє – є люди, котрі втратили на війні дітей, близьких. Це велика рана та трагедія, і таких українців навряд чи задовольнить мир на будь-яких умовах.
«Але ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром. Навіть там, де мільйони жертв, усе приходить до миру», – сказав президент.
Глава держави зауважив, що ми повинні боротися заради життя.
«Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому важливо зупинити цю війну, складно, емоційно складно, з точки зору бажання, ніхто не хоче домовлятися з людьми, які катували народ. І це зрозуміло. Але ми повинні не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне рішення цього питання. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них і казати: «ні, ми не готові говорити, тому що це вбивці», – пояснив свою думку Зеленський.
Раніше користувачі соцмережі розібрали лук президента України Володимира Зеленського, у якому він зустрівся з британським прем’єром Борисом Джонсоном у Києві 9 квітня.
Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва. Пд час прогулянки до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.