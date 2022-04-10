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    Думки вголос

    Після війни розпочнеться полювання на путінських військових злочинців

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Невже нелюди думають, що їм вибачать жахливі злочини, Бучу, Чернігів, Маріуполь? - Після війни розпочнеться полювання на путінських військових злочинців
    Невже нелюди думають, що їм вибачать жахливі злочини, Бучу, Чернігів, Маріуполь?

    Гітлерівських катів ловили і судили через десятиліття після війни

    Мовою оригіналу

    Будет расплата

    После войны будет новая «охота за нацистами», только теперь за путинскими военными преступниками. Новые Симоны Визентали будут гонять их по планете как бешенных псов, находить и отдавать под суд.

    Неужели нелюди думают, что им простят чудовищные злодеяния, Бучу, Чернигов, Мариуполь, что им удастся избежать ответственности, что в современном мире можно так запросто убить многие тысячи мирных людей, разрушить большие и маленькие города и сделать вид, что ничего не произошло?

    Гитлеровских палачей ловили и судили и через десятилетия после войны. Пока последний путинский военный преступник не будет отловлен, обезврежен и осужден, мир не сможет спать спокойно.

    Многие нацистские главари заранее зашивали в одежду ампулы с цианистым калием. Они понимали, что их может ожидать. Уверен, что путинские палачи, вообще, не думают о расплате. Они не только преступники, они – слабоумные.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Після війни розпочнеться полювання на путінських військових злочинців