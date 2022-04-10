Після війни розпочнеться полювання на путінських військових злочинців

Гітлерівських катів ловили і судили через десятиліття після війни

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Будет расплата

После войны будет новая «охота за нацистами», только теперь за путинскими военными преступниками. Новые Симоны Визентали будут гонять их по планете как бешенных псов, находить и отдавать под суд.

Неужели нелюди думают, что им простят чудовищные злодеяния, Бучу, Чернигов, Мариуполь, что им удастся избежать ответственности, что в современном мире можно так запросто убить многие тысячи мирных людей, разрушить большие и маленькие города и сделать вид, что ничего не произошло?

Гитлеровских палачей ловили и судили и через десятилетия после войны. Пока последний путинский военный преступник не будет отловлен, обезврежен и осужден, мир не сможет спать спокойно.

Многие нацистские главари заранее зашивали в одежду ампулы с цианистым калием. Они понимали, что их может ожидать. Уверен, что путинские палачи, вообще, не думают о расплате. Они не только преступники, они – слабоумные.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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