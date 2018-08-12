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    Події в Україні

    Прикордонники зі стріляниною затримали «УАЗ» з баулами шуб та шкіряних виробів із РФ

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    Затримана автівка - Прикордонники зі стріляниною затримали «УАЗ» з баулами шуб та шкіряних виробів із РФ
    Фото: dpsu.gov.ua
    Затримана автівка

    Водій намагався задавити одного з прикордонників

    Співробітники Держприкордонслужби затримали на Сумщині автомобіль «УАЗ», який незаконно перетнув кордон України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    За її даними, інцидент стався у суботу у Краснопільському районі.

    Прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб «УАЗ», який почав рухатися від кордону в тил України. Під час затримання водій не виконав законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки транспортного засобу та своїми діями намагався здійснити наїзд на прикордонника.

    Аби все ж таки зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не реагував та продовжував рухатися далі. З метою затримання правопорушника військовослужбовець зі складу прикордонного наряду здійснив постріли з АК-74 по колесах автомобіля.

    В результаті прикордонники потрапили в одне із коліс авто. Однак водій на великій швидкості намагався продовжити рух, проте зрозумівши, що не втече, покинув автомобіль у кущах на околиці населеного пункту Земляне, а сам кинувся навтьоки.

    Оглянувши транспортний засіб, охоронці кордону виявили в ньому близько півсотні тюків з товарами народного споживання – шуби, напівшубки, жилети, дублянки, шкіряні куртки, пуховики та трикотажні вироби в асортименті. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками.

    Попередньо встановлено, що затриманий вантаж був незаконно переміщений з території Росії на територію України.

    Наразі транспортний засіб разом з вантажем встановленим порядком переданий співробітникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

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