Прикордонники зі стріляниною затримали «УАЗ» з баулами шуб та шкіряних виробів із РФ



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Фото: dpsu.gov.ua Затримана автівка

Водій намагався задавити одного з прикордонників

Співробітники Держприкордонслужби затримали на Сумщині автомобіль «УАЗ», який незаконно перетнув кордон України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, інцидент стався у суботу у Краснопільському районі.

Прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб «УАЗ», який почав рухатися від кордону в тил України. Під час затримання водій не виконав законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки транспортного засобу та своїми діями намагався здійснити наїзд на прикордонника.

Аби все ж таки зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не реагував та продовжував рухатися далі. З метою затримання правопорушника військовослужбовець зі складу прикордонного наряду здійснив постріли з АК-74 по колесах автомобіля.

В результаті прикордонники потрапили в одне із коліс авто. Однак водій на великій швидкості намагався продовжити рух, проте зрозумівши, що не втече, покинув автомобіль у кущах на околиці населеного пункту Земляне, а сам кинувся навтьоки.

Оглянувши транспортний засіб, охоронці кордону виявили в ньому близько півсотні тюків з товарами народного споживання – шуби, напівшубки, жилети, дублянки, шкіряні куртки, пуховики та трикотажні вироби в асортименті. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками.

Попередньо встановлено, що затриманий вантаж був незаконно переміщений з території Росії на територію України.

Наразі транспортний засіб разом з вантажем встановленим порядком переданий співробітникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.