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Ракетний удар по Прилуках: стало відомо про загиблих та поранених

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ракетний удар по Прилуках: стало відомо про загиблих та поранених
Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня
фото: ДСНС

Російські ракети влучили у багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва й підприємство

Російські війська вранці 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Станом на 08:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, Національну поліцію України та «Суспільне».

За даними поліції, близько 06:00 російські ракети влучили у багатоповерховий житловий будинок, Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. В'ячеслав Чаус наголосив, що одна з ракет влучила безпосередньо у житлову багатоповерхівку вранці, коли люди ще спали.

Наразі на місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває розбір завалів. «Під завалами ще можуть перебувати люди», – повідомив начальник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов. 

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Наслідки удару по Чернігівщині
Нацполіція, ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет та безпілотників. Одним із міст, які зазнали удару, став Кременчук.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом Полтавська обласна військова адміністрація показала наслідки масованої російської атаки на Кременчук. Внаслідок удару в місті пошкоджено житлові будинки та інше майно місцевих мешканців. 

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Теги: Національна поліція України Чернігівщина обстріл смерть поліція ракета поранення російська ракета

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