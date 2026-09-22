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Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту
РФ додала на дронопорт ще 10 пускових установок
фото ілюстративне

Dnipro Osint: на знімках дронопорту «Цимбулова» від 21 вересня видно влучання по підземних бункерах

На дронопорті «Цимбулова» в Орловській області Росії, окрім бункерів, виявили ушкодження ангарів і майданчика, де безпілотники готують до запуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Dnipro Osint.

Моніторинговий канал оприлюднив кілька знімків, зроблених 21 вересня, які показують ушкодження одразу на кількох ділянках об'єкта. Аналітики звернули увагу на два влучання безпосередньо по підземних сховищах: в одному випадку боєприпас пробив покрівлю споруди, в іншому – вибух стався на поверхні, не зачепивши приміщення всередині.

Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту фото 1

Крім сховищ, на знімках помітні й інші сліди детонації – зокрема, пошкоджені ангари, які росіяни використовують для зберігання техніки. Окремо виділяється майданчик, де безпілотники споряджають перед пуском: там лишилися рештки згорілих апаратів.

Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту фото 2

Автори моніторингу не наводять даних про кількість знищених дронів і не уточнюють, яким саме озброєнням завдали удару.

Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту фото 3

Що відомо про дронопорт «Цимбулова»

Об'єкт розташований в Орловській області, поблизу однойменного села, і слугує росіянам майданчиком зберігання, спорядження та запуску ударних безпілотників родини «Герань». Уперше пускові установки для реактивних модифікацій цих дронів на цій території помітили на супутникових знімках ще навесні 2026 року – тоді аналітики нарахували на полігоні щонайменше чотири пускові конструкції довжиною до 85 метрів.

Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту фото 4

Відтоді інфраструктура об'єкта продовжує розростатися: за оцінками британських журналістів, станом на серпень на дронопорті вже налічувалося 16 пускових майданчиків і понад сотня безпілотників, які зберігали просто неба. За словами експертів, централізоване розташування спрощує росіянам підготовку масованих залпів по Україні.

Супутники показали наслідки удару по російському дронопорту фото 5

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв, що Росія додала на дронопорті «Цимбулова» ще 10 пускових установок менш ніж за місяць після початку розширення полігону, а також розпочала будівництво щонайменше восьми бетонних споруд для зберігання безпілотників.

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Теги: вибух росія будівництво Telegram інфраструктура росіяни дрон

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