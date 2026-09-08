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Кремль будував переговорну позицію на вигаданих успіхах армії – ISW

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Кремль будував переговорну позицію на вигаданих успіхах армії – ISW
Російські військові доповідали про перебільшені просування, що спотворювало уявлення керівництва РФ про ситуацію на фронті
Фото: росЗМІ

Аналітики вважають, що поширена в російській армії культура брехні шкодить її здатності ефективно вести бойові дії.

Російське керівництво продовжує спиратися на перебільшені звіти про успіхи своїх військ, формуючи на їхній основі вимоги до України під час переговорів. Водночас така практика спотворює уявлення Кремля про реальну ситуацію на фронті та шкодить здатності російської армії ефективно вести бойові дії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що російські військові блогери продовжують звертати увагу на поширену у збройних силах РФ практику, яку називають створенням «гарних репортажів». Йдеться про звіти, у яких масштаби просування російських військ перебільшують.

За оцінкою ISW, такі повідомлення можуть мати безпосередні наслідки для ведення бойових дій. Коли командуванню доповідають про успіхи, яких насправді не було або які є значно меншими, ніж заявляється, російське керівництво отримує викривлену картину ситуації на полі бою.

Попри це, Кремль продовжує використовувати подібні заяви для формування власної позиції щодо завершення війни. Аналітики вказують, що російське керівництво наполягає на трактуванні поточної ситуації на фронті як такої, що нібито дає Москві підстави висувати максималістські вимоги.

Зокрема, Росія вимагає повного виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В ISW звертають увагу, що йдеться також про великі та густонаселені райони, які російські війська досі не окупували.

Таким чином, вигадані або перебільшені військові здобутки стають для Кремля не просто внутрішньою пропагандою. Російське керівництво використовує їх як аргумент для демонстрації нібито переваги на полі бою та обґрунтування своїх вимог під час переговорів.

Водночас аналітики наголошують на парадоксальності цієї ситуації. Культура брехні, яка має створювати для російського керівництва картину успішного наступу, зрештою може послаблювати саму армію. Командування, яке отримує неправдиві дані, не може повною мірою оцінити реальний стан своїх підрозділів, масштаби просування та проблеми на фронті.

В ISW також зазначають, що Володимир Путін чутливо реагує на звинувачення у відстороненості від реалій війни в Україні. Водночас російський президент продовжує робити заяви про вигадані або перебільшені досягнення російських військ.

За оцінкою Інституту вивчення війни, готовність Кремля миритися з поширенням неправдивої інформації шкодить його здатності ефективно вести війну. Водночас така практика підтримує переконання російського керівництва, що Москва нібито здатна досягти всіх поставлених військових цілей силою.

Аналітики наголошують, що переговори про міцний і тривалий мир не можуть ґрунтуватися на російських твердженнях про успіхи на фронті. Основою переговорного процесу, за їхньою оцінкою, мають бути реальна ситуація на полі бою та фактична траєкторія війни, яка наразі не свідчить про перевагу Росії.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси, політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року. Водночас російські військові, за його даними, просять перенести встановлений дедлайн на 31 березня 2027 року.

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Теги: росія Донбас війна військові

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