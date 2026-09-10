ЗСУ уразили фрегат і десантний корабель РФ у Новоросійську

Під удар також потрапив російський тральщик, а цієї ночі Сили оборони атакували порт у Дагестані, через який проходить військова логістика між Росією та Іраном

Сили оборони України підтвердили ураження щонайменше трьох російських військових кораблів у Новоросійську. Серед них – фрегат «Адмирал Эссен», великий десантний корабель «Петр Моргунов» та малий морський тральщик «Железняков». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження кораблів відбулося 9 вересня. Результати атаки вдалося підтвердити після аналізу додаткових даних. Крім військових кораблів, у Новоросійську було уражено мазутні сховища. Інформації про масштаби пошкоджень російських суден Генштаб наразі не навів.

Наступної ночі, 10 вересня, українські військові продовжили удари по об'єктах на території Росії. Цього разу ціллю став Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан.

Після атаки на території об'єкта зафіксували пожежу. Ступінь завданих порту збитків наразі встановлюється. Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним портом Росії на Каспійському морі. Він також має важливе значення для транспортної та логістичної системи РФ.

За даними Генштабу, порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі між Росією та Іраном через Каспійське море, який використовується для обходу західних санкцій.

Цим маршрутом здійснюються, зокрема, поставки військового призначення в обох напрямках. З Ірану до Росії перевозять компоненти та ударні безпілотники типу Shahed. У зворотному напрямку Росія постачає вибухові речовини, компоненти для безпілотників та боєприпаси. Додаткового значення об'єкту надає розташування поблизу Махачкалінського порту бази Каспійської флотилії РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив результати українського удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську. За його словами, було уражено термінал, задіяний у відвантаженні нафти, об'єкти військової гавані, військові кораблі та носії ракет «Калібр».