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Москва поставила Німеччині дедлайн: дипломатам дали час до 18 вересня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Москва поставила Німеччині дедлайн: дипломатам дали час до 18 вересня
Москва також вирішила припинити роботу німецьких культурних центрів імені Гете
фото з відкритих джерел

Рішення стало відповіддю на закриття російського представництва в Бонні та Російського дому в Берліні 

Росія відкликала згоду на роботу представництва Німеччини у Санкт-Петербурзі. Воно має припинити діяльність не пізніше 18 вересня 2026 року, повідомило МЗС Росії, пише «Главком».

У російському відомстві заявили, що рішення є відповіддю на дії Німеччини щодо закриття російського генконсульства в Бонні та припинення роботи Російського дому науки і культури в Берліні. Берлін оголосив про ці заходи 1 вересня.

Крім того, Москва вирішила припинити роботу німецьких культурних центрів імені Гете в Росії. Їхні співробітники мають залишити країну не пізніше 13 вересня.

Таким чином, російська сторона фактично запровадила дзеркальні обмеження у відповідь на рішення Берліна. Напередодні заступник глави МЗС країни-агресора Олександр Грушко заявляв, що Москва готує відповідь на закриття російського консульства в Бонні.

У Німеччині рішення про закриття російського генконсульства в Бонні пов'язували, зокрема, з обвинуваченнями Москви у причетності до інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпциг/Галле. 

Не зайвим буде нагадати, що Лавров також заявив про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

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Теги: росія Німеччина гібридна війна дипломатія

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